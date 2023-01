BARI – Un uomo di 68 anni è morto in un incendio divampato, per cause da accertare, in un appartamento a Bari. A quanto si apprende, quando i Vigili del fuoco sono intervenuti hanno trovato l’uomo gravemente ustionato e il rogo quasi spento. Il 68enne sarebbe morto poco dopo l’arrivo dei soccorsi. Sul posto è intervenuta la Polizia. Disposto dal pm di turno anche l’invio del medico legale. Non si esclude possa essere un suicidio. (ANSA)

