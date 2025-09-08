8 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Screenshot

Bari, inaugurato nuovo terminal bus

Domenico Brandonisio 8 Settembre 2025
centered image

L’attesa è finita: nuovo terminal bus inaugurato a Bari, renderà più agevole e sicuro lo spostamento di passeggeri e pendolari, meglio informati sulle corse e sui trasporti

About Author

Domenico Brandonisio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Bari entra nella rete delle Città dell’Olio, consegnata la bandiera

8 Settembre 2025 Dante Sebastio

Petruzzelli, manifestazione interesse per nomina sovrintendente

8 Settembre 2025 Domenico Brandonisio

Tennis, i coach australiani studiano a Bari il “Metodo Italia”

8 Settembre 2025 Flavio Insalata

Gaza, assemblea aperta ai cittadini il 9 settembre 10,30 in Regione Puglia

8 Settembre 2025 Ilaria Delvino

Bari, la raccolta dei rifiuti passa per l’intelligenza artificiale

8 Settembre 2025 Antonella Fazio

Polignano, si chiude la tre giorni dedicata a mr Volare

8 Settembre 2025 Antonella Fazio

potrebbe interessarti anche

Capitale italiana del libro 2026, Nardò e Tito in finale

8 Settembre 2025 Dante Sebastio

Bari entra nella rete delle Città dell’Olio, consegnata la bandiera

8 Settembre 2025 Dante Sebastio

Petruzzelli, manifestazione interesse per nomina sovrintendente

8 Settembre 2025 Domenico Brandonisio

Scontro auto-moto a Taranto, giovane centauro in ospedale

8 Settembre 2025 Giovanni Sebastio