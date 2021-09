Bari | Inaugurata la nuova concessionaria Lamborghini

Il Gruppo Maldarizzi come porta dell’adriatico, il marchio Lamborghini orgoglio per Bari. Campeggia il toro e il nero oro nei locali della nuova concessionaria ufficiale di vendita e Assistenza Lamborghini per il capoluogo pugliese.

Un segmento nuovo quello delle supercars, una sfida affascinante per chi, come il cavalier Francesco Maldarizzi ha fatto della propria passione un lavoro, ed è pronto a vendere un’esperienza più che un’auto, come sottolineato da Nicola Maldarizzi, Sales Manager dell’azienda in conferenza stampa. Un impegno che sta a un sogno realizzato che diventa una pista da percorrere, con la potenza dei motori della Huracan, la bellezza di Aventador e lo charme di Urus. Il tutto negli eleganti locali della concessionaria barese, attenta ad ogni minimo dettaglio per allestire il suo showroom e accogliere il prestigio che porta l’azienda di Sant’Agata Bolognese

Un mondo roboante, quello delle supersport, con Lamborghini che va incontro ad un biennio in cui anche i motori più potenti si adegueranno all’impatto ambientale, ibrido e sport insieme come nuova frontiera, non tralasciando la potenza, il design e la velocità, con un 2021 che ha portato risultati strabilianti e un anno nuovo che partirà con investimenti e obiettivi da raggiungere. Maldarizzi e Lamborghini, due eccellenze della nostra nazione che si incontrano per un nuovo percorso da intraprendere insieme. Per sentirsi italiani, ovunque si è.