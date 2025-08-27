27 Agosto 2025

Antenna Sud

News

foto: antennasud.com

Bari, in stazione con una spranga d’acciaio: arrestato 52enne

Antonella Fazio 27 Agosto 2025
centered image

BARI – Avrrbbe danneggiato con una spranga d’acciaio il parabrezza di un’auto parcheggiata e il tabellone elettronico degli orari dei treni. Per questo i carabinieri della stazione di Japigia hanno arrestato nella serata di martedì, un 52enne senza fissa dimora. L’uomo è accusato di danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Il tutto nello scalo ferroviario Bari – Marconi, in via Oberdan. Una segnalazione al 112 ha fatto convergere le pattuglie sul posto. Al controllo, il 52enne si sarebbe opposto aggredendo i militari. Testimonianze avrebbero poi raccontato dei danneggiamenti alle auto. Per questo l’uomo è stato portato in carcere in attesa che si esprima l’autorità giudiziaria.

 

About Author

Antonella Fazio

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Bari, torna l’aperitivo ecologico Plastic Free: focus su microplastiche

27 Agosto 2025 Dante Sebastio

Regionali, la segreteria Pd non scioglie il nodo. Consultazioni con alleati

26 Agosto 2025 Antonio Bucci

Bari, distacco di calcinacci in via Galiani: individuata trave ammalorata

26 Agosto 2025 Maria Fiorella

Foggia, violento temporale allaga strade: disagi e auto in panne (video)

26 Agosto 2025 Antonella D'Avola

Quindici anni dall’omicidio di Sarah Scazzi

26 Agosto 2025 Marzia Baldari

Sequestrati 40 chili di merce alimentare a Bari Vecchia

26 Agosto 2025 Maria Fiorella

potrebbe interessarti anche

Bari, in stazione con una spranga d’acciaio: arrestato 52enne

27 Agosto 2025 Antonella Fazio

Ministra Casellati a Peschici: “Un tesoro da difendere e valorizzare”

27 Agosto 2025 Antonella D'Avola

Incendio tra Stornarella e Cerignola: in fiamme ecoballe

27 Agosto 2025 Antonella D'Avola

Policoro, crolla improvvisamente un pino in strada: nessun danno

27 Agosto 2025 Roberto Chito