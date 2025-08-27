Bari, in stazione con una spranga d’acciaio: arrestato 52enne

BARI – Avrrbbe danneggiato con una spranga d’acciaio il parabrezza di un’auto parcheggiata e il tabellone elettronico degli orari dei treni. Per questo i carabinieri della stazione di Japigia hanno arrestato nella serata di martedì, un 52enne senza fissa dimora. L’uomo è accusato di danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Il tutto nello scalo ferroviario Bari – Marconi, in via Oberdan. Una segnalazione al 112 ha fatto convergere le pattuglie sul posto. Al controllo, il 52enne si sarebbe opposto aggredendo i militari. Testimonianze avrebbero poi raccontato dei danneggiamenti alle auto. Per questo l’uomo è stato portato in carcere in attesa che si esprima l’autorità giudiziaria.
