Bari in piazza per l’Ucraina: “Sosteniamo Zelensky, umiliato a Washington”

Bandiere dell’Ucraina, dell’Europa e dell’Italia strette tra le mani, cartelli con messaggi contro Trump e in difesa della democrazia: così, in piazza Umberto a Bari, cittadini e attivisti dell’associazione “Uniti per l’Ucraina” hanno manifestato solidarietà al presidente Volodymyr Zelensky e al popolo ucraino.

“Zelensky è stato democraticamente eletto e lo sosteniamo”, ha dichiarato una manifestante, mentre un altro attivista ha parlato di “bullismo politico” nei confronti del leader ucraino dopo il confronto nello Studio Ovale con Donald Trump. “Umiliazione è la parola giusta – aggiunge Nadia, con voce tremante – siamo preoccupati perché quando due dittatori come Trump e Putin si avvicinano, non sappiamo cosa aspettarci”.

L’iniziativa di Bari si inserisce in una mobilitazione nazionale con sit-in in oltre 30 città italiane. “Siamo qui per ribadire il nostro sostegno all’Ucraina e alla sua battaglia per la libertà”, ha spiegato Andrea Zazzera, dell’associazione organizzatrice. “Confidiamo in un’Europa più unita e in un ruolo centrale degli Stati Uniti, senza prevaricazioni, affinché in Ucraina ci sia una pace giusta e duratura”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author