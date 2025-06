Bari, in piazza Libertà la Festa della Repubblica

BARI – Settantanove anni e non sentirli. Anche Bari celebra la Festa della Repubblica in piazza Libertà dove si è tenuta la cerimonia dell’Alzabandiera con la lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica e del Ministro della Difesa. Libertà, uguaglianza e progresso in quel voto del 1946 che vide per la prima volta il suffragio universale: tantissime infatti furono le donne che presero parte al referendum che con 12 milioni di voti favorevoli face in modo che l’Italia diventasse una Repubblica e abbandonasse la monarchia sabauda, colpevole – secondo alcuni – di essere stata troppo indulgente con il regime fascista.

Il risultato della consultazione rispettivamente del 54,3% e 45,7%, venne comunicato il 10 giugno 1946; il 18 giugno la Corte di cassazione, dopo 85 anni di regno, sancì la nascita della Repubblica Italiana.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author