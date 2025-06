Bari, in largo Giannella l’International Street Food Truck Edition

BARI – Cucine internazionali e autentiche tradizioni gastronomiche regionali provenienti da ogni angolo del Paese. Dagli arrosticini alla cucina messicana, passando per il pulled pork, la cucina greca, le bombette pugliesi, gli hamburger di Fassona, il kurtos ungherese, le olive ascolane fatte a mano, lo smash burger, il caciocavallo impiccato, la puccia pontina, la cucina siciliana, le fritture di pesce e i panini con il polpo gourmet. I food truck più rinomati d’Italia, con il loro eccellente cibo di strada, arrivano in largo Giannella a Bari per l’International Street Food Truck Edition, la più importante manifestazione di street food in Italia giunta alla sua nona edizione. La tappa barese è la 53ª dell’iniziativa itinerante, in programma pe tutto il fine settimana. Presenti anche i birrifici artigianali italiani, europei e internazionali.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author