Bari, in dieci rapinano ragazzo in piazza Cesare Battisti

BARI – In dieci avrebbero accerchiato e rapinato un ragazzo. È accaduto in piazza Cesare Battisti a Bari, luogo che dopo una certa ora – come denunciato più volte dai residenti della zona – diventerebbe terra di nessuno.

E così in dieci – tutti a quanto pare di nazionalità straniera – avrebbero accerchiato il giovane e preteso da lui denaro. L’episodio intorno alle 23,30 di sabato. Indagano i carabinieri del nucleo Radiomobile che nelle prossime ore visioneranno le telecamere di videosorveglianza della zona/.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author