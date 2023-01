BARI – L’Inter entra nel mercato del Bari. Polito prepara una doppia operazione con i nerazzurri, che dovrebbero richiamare dal prestito Salcedo e girare, con la stessa formula, Esposito alla formazione biancorossa. Sebastiano Esposito, classe 2002, era considerato un predestinato. Il 14 marzo 2019 ha esordito in Europa League contro l’Eintracht Francoforte all’età di 16 anni, 8 mesi e 12 giorni. Nella stagione successiva ha debuttato in Champions League subentrando a Romelu Lukaku nella sfida casalinga vinta per 2-0 contro il Borussia Dortmund guadagnandosi anche un calcio di rigore. Il 26 ottobre 2019, non ancora 18enne, ha fatto il suo esordio assoluto anche in Serie A, prendendo il posto di Lautaro Martínez nel pareggio interno contro il Parma. Prenderebbe in rosa il posto di Salcedo, in procinto di trasferirsi in prestito al Genoa, con cui è cresciuto e ha esordito in Serie A. In via di definizione anche la cessione di Galano, che negli ultimi giorni sta valutando l’offerta del Pordenone mentre per la porta è ufficiale la cessione di Emanuele Polverino in prestito alla Fidelis Andria. Per sostituirlo arriverà Edoardo Sarri, classe 1999, attualmente fuori rosa alla Juve Stabia, con cui lo scorso anno ha giocato 15 partite rendendosi tra l’altro protagonista di un’ottima prestazione proprio contro il Bari. L’estremo difensore toscano arriverà in prestito fino a giugno.

