25 Agosto 2025

Bari, in chiusura l’attaccante Leonardo Cerri

Flavio Insalata 25 Agosto 2025
Il Bari rinforza l’attacco con Leonardo Cerri, centravanti classe 2003 della Juventus, che arriverà in prestito. Cresciuto nel vivaio del Pescara, è passato giovanissimo in bianconero dove ha completato la trafila fino alla Next Gen, con cui ha collezionato 61 presenze e 13 gol in Serie C. Nel 2023/24 ha esordito anche in Serie A, mentre nell’ultima stagione ha giocato alla Carrarese in Serie B, totalizzando 31 presenze e 3 reti.

Foto: Instagram Leonardo Cerri

