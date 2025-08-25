Bari, in chiusura l’attaccante Leonardo Cerri

Il Bari rinforza l’attacco con Leonardo Cerri, centravanti classe 2003 della Juventus, che arriverà in prestito. Cresciuto nel vivaio del Pescara, è passato giovanissimo in bianconero dove ha completato la trafila fino alla Next Gen, con cui ha collezionato 61 presenze e 13 gol in Serie C. Nel 2023/24 ha esordito anche in Serie A, mentre nell’ultima stagione ha giocato alla Carrarese in Serie B, totalizzando 31 presenze e 3 reti.
Foto: Instagram Leonardo Cerri
potrebbe interessarti anche
Coppa Italia Serie D, il quadro completo del primo turno
Serie C/C, Casarano-Trapani 0-0: gli highlights
Coppa Italia D, Barletta-Ferrandina 3-4 dtr: gli highlights
Cosenza, Buscè: “Affrontata una squadra forte, pari meritato”
Serie C/C, Monopoli-Cosenza 2-2: gli highlights
Serie C/C, Catania-Foggia 6-0: gli highlights