Bari | In bici elettrica ‘truccata’ come in motorino: multato

E' stato trovato alla guida di una bici elettrica con i dispositivi alterati tanto da risultare a tutti gli effetti un pericoloso ciclomotore (praticamente il motore ausiliario si attivava autonomamente senza l'uso della pedalata) che viaggiava, senza omologazione e relativa copertura assicurativa. Gli uomini della Polizia locale di Bari, durante una serata di controlli sul waterfront di San Girolamo e il lungomare del capoluogo pugliese, hanno sanzionato il conducente. Inoltre, durante i pattugliamenti per il corretto utilizzo dei monopattini e biciclette elettriche, hanno sorpreso ben 17 utenti a cui è stato contestato il mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza imposte del codice della strada (guida sul marciapiedi tra i pedoni, attraversamento con semaforo rosso e "guida alternativa" con una sola mano).

Non sono mancati i controlli nella zona umbertino, Einaudi, Torre a mare e Poggiofranco dove sono state elevate ben 194 sanzioni per guida senza cinture di sicurezza, utilizzo di cellulari senza dispositivi a vivavoce, soste irregolari su marciapiedi e nelle zone di parcheggio riservate ai residenti. Sanzionati anche 2 parcheggiatori abusivi in "azione" sul molo San Nicola e centro cittadino