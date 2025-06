Bari, in auto 207 dosi di cocaina: arrestato 24enne

Un 24enne di origine rumena, incensurato, è stato arrestato nei giorni scorsi dalla Polizia a Bari con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un controllo stradale, gli agenti hanno fermato l’auto condotta dal ragazzo, il quale, al momento dell’identificazione, si sarebbe mostrato particolarmente nervoso e agitato, insospettendo i poliziotti.

Il controllo di routine si è così trasformato in un’ispezione più approfondita. Nel corso della perquisizione, gli agenti hanno trovato 207 dosi di cocaina per un peso complessivo di poco più di 128 grammi. La droga era nascosta in due diversi punti dell’auto: all’interno della fodera di un sedile e nel cofano motore.

Il 24enne è stato quindi arrestato e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, posto ai domiciliari in attesa.

