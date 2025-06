Bari in attesa: il destino di Sibilli è nelle mani della Samp

Ore decisive per il futuro di Giuseppe Sibilli. Il Bari osserva con attenzione le mosse della Sampdoria, che ha tempo fino a questa sera per esercitare il diritto di riscatto sul trequartista campano, protagonista di una buona seconda parte di stagione in maglia blucerchiata.

Arrivato in prestito nel mercato invernale, Sibilli ha contribuito alla salvezza della formazione ligure, culminata con la vittoria nei playout contro la Salernitana. Le sue prestazioni hanno convinto molti, ma ora la palla passa alla dirigenza doriana che ha solo poche ore di tempo per non perdere il calciatore che in caso contrario tornerebbe tra le fila pugliesi

