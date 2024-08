Bari, in arrivo Simic. Il giocatore sarà in Puglia domani

Lorenco Simic si appresta a diventare un giocatore del Bari. Il braccetto mancino, che ha giocato ad Ascoli nella stagione 2022/2023, arriverà in prestito dal Maccabi Haifa, società con cui ha affrontato i preliminari di Conference League in questa stagione, mettendo a segno una rete in due partite. Il giocatore sarà in Italia oggi e domani raggiungerà la Puglia.

