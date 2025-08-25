Bari, in arrivo nuovo bando per beni confiscati alla criminalità

BARI – Sono circa 160 quelli affidati al Comune di Bari Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Ilaria Delvino Giornalista Professionista See author's posts Continue Reading Previous Bari, 30 e 31 agosto il Premio Nino RotaNext Bari, per tanti cittadini riprendono le attività potrebbe interessarti anche Bari, la raccolta differenziata porta a porta anche per negozianti 25 Agosto 2025 Ilaria Delvino Bari, i lavori di sostituzione pavimentazione centro storico 25 Agosto 2025 Ilaria Delvino Bari, entro aprile 2026 la nuova via Argiro 25 Agosto 2025 Ilaria Delvino Bari, per tanti cittadini riprendono le attività 25 Agosto 2025 Ilaria Delvino Bari, 30 e 31 agosto il Premio Nino Rota 25 Agosto 2025 Ilaria Delvino Abbandono rifiuti, Leccese incontra i sindaci della provincia 25 Agosto 2025 Ilaria Delvino
potrebbe interessarti anche
Bari, la raccolta differenziata porta a porta anche per negozianti
Bari, i lavori di sostituzione pavimentazione centro storico
Bari, entro aprile 2026 la nuova via Argiro
Bari, per tanti cittadini riprendono le attività
Bari, 30 e 31 agosto il Premio Nino Rota
Abbandono rifiuti, Leccese incontra i sindaci della provincia