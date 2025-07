Bari, in arrivo Nikolaou in prestito secco dal Palermo

Nuovo rinforzo per il Bari? Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, sarebbe in chiusura la trattativa per il passaggio del difensore del Palermo Dimitrios Nikolaou ai biancorossi. Il centrale greco classe ’98 approderebbe in Puglia con la formula del prestito secco. L’arrivo di Nikolaou sarebbe previsto per l’inizio della prossima settimana, dopodiché l’ex Spezia si aggregherà ai compagni nel ritiro di Roccaraso.

