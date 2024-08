Bari, in arrivo anche Lella dal Venezia: prestito con diritto di riscatto

Il Bari sarebbe in dirittura d’arrivo per un centrocampista. Dal Venezia arriverà in prestito con diritto di riscatto il centrocampista Nunzio Lella, classe 2000, prodotto del settore giovanile biancorosso e reduce dalle promozioni con il Cagliari e con i lagunari.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author