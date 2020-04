Condividi

Fase 2, dalle imprese pugliesi 34.689 domande di cassa integrazione in deroga inviate alla Regione. Nelle scorse ore, videoconferenza presieduta dal Prefetto di Bari. Screening rapido e capillare sui lavoratori, formazione per personale sull'uso dei dispositivi di protezione individuale, sicurezza dei mezzi di trasporto per i pendolari tra i nodi affrontati.