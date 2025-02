Bari, imprenditore agricolo denunciato per sfruttamento del lavoro

BARI – Pesante multa e la sospensione dell’attività nei confronti di un imprenditore agricolo del barese. I Carabinieri della Compagnia di Bari San Paolo, coadiuvati dal Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno denunciato un imprenditore agricolo di 30 anni, M.M., originario di Bari, titolare di un’azienda individuale per la coltivazione di frutti oleosi. L’indagine, che ha portato alla denuncia in stato di libertà, è il frutto di un lungo lavoro di osservazione volto a smascherare potenziali abusi legati allo sfruttamento di manodopera proveniente da richiedenti asilo ospitati nel Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA) di Bari.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il titolare dell’azienda agricola, durante i controlli, è stato intercettato mentre accompagnava un cittadino maliano, richiedente asilo, in un terreno agricolo lungo la Strada Provinciale 156, che collega Bitonto a Palese. Qui, insieme ad altri sette operai, tra cui cinque extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, era impegnato nella raccolta delle olive.

Ma la situazione ha rivelato un altro dettaglio preoccupante: uno degli operai risultava senza contratto, un chiaro segnale di irregolarità nelle condizioni di lavoro. A seguito del controllo ispettivo, condotto dal Nucleo Ispettorato del Lavoro di Bari, sono emerse numerose violazioni della normativa vigente, sia sul piano penale che amministrativo. Oltre alla denuncia, l’imprenditore è stato sanzionato con un’ammenda di 35.000 euro, con conseguente sospensione dell’attività, mentre le violazioni amministrative hanno comportato ulteriori multe per 6.400 euro.

L’intervento delle forze dell’ordine ribadisce l’impegno nella lotta contro il lavoro sommerso e irregolare, mettendo in evidenza l’importanza di tutelare i diritti dei lavoratori e garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro.

