Bari, il viaggio tra arte e diplomazia di “Lettere Armene”

BARI – Un momento di dialogo culturale tra Italia e Armenia, attraverso un racconto che intreccia esperienze personali, esplorazioni artistiche e riflessioni sul valore della diplomazia culturale. si chiama Lettere Armene: viaggio a Jerevan tra arte e diplomazia, scritto a quattro mani dall’artista Franz Cerami e dal diplomatico Vincenzo Del Monaco.

Il volume, edito da Editoriale Scientifica di Napoli nel 2024, è un epistolario con una doppia autobiografia che narra viaggi, incontri e contesti vissuti dagli autori. Un’opera che si propone come ponte tra due mondi, unendo storia, arte e relazioni internazionali. La presentazione si inserisce in un più ampio contesto di iniziative volte a rafforzare i legami culturali tra la Puglia e l’Armenia, anche in vista dell’apertura del volo diretto Bari-Yerevan prevista per il prossimo 26 ottobre

