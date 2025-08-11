Bari, il Sindaco Leccese: raccolta differenziata porta a porta modello vincente per la pulizia di Bari

Bari sta mostrando un chiaro esempio di come la raccolta differenziata porta a porta per le attività commerciali stia facendo la differenza nella pulizia della città. Un confronto visivo tra due zone centrali evidenzia in modo inequivocabile i risultati di questo approccio.
Nelle zone di Madonnella e corso Vittorio Emanuele, da sempre considerate tra le più problematiche per la gestione dei rifiuti, le strade sono ora pulite e ordinate. Le postazioni dei cassonetti sono impeccabili, dimostrando che, quando i commercianti aderiscono al servizio porta a porta, l’impatto positivo sull’ambiente urbano è immediato e visibile.
Al contrario, sul lungomare di Barivecchia, dove il servizio non è ancora pienamente operativo o non viene rispettato, la situazione è ben diversa. Bustoni di spazzatura abbandonati e percolato sull’asfalto creano degrado e cattivi odori, offrendo un’immagine di disordine che contrasta fortemente con la pulizia delle aree vicine.
La disparità tra le due situazioni non lascia dubbi: la raccolta differenziata porta a porta non solo riduce l’abbandono dei rifiuti, ma responsabilizza i commercianti. Permette infatti di monitorare chi si impegna attivamente per la pulizia della città e chi no.
Questo sistema si sta rivelando la strada giusta per una Bari più pulita, nonostante ci sia ancora del lavoro da fare. La città che tutti desideriamo è quella che si vede nelle immagini delle aree virtuose: un ambiente pulito, ordinato e rispettoso. Un ringraziamento va ai tanti commercianti che, con il loro impegno, stanno contribuendo a raggiungere questo obiettivo comune.
