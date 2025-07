Bari: sindaco Leccese incontra studenti aggrediti a Pane e Pomodoro

La violenza è esplosa dopo che i giovani avevano richiamato un gruppo di coetanei a non gettare rifiuti in mare: “La città non è di pochi”

Il Sindaco di Bari, Vito Leccese, ha incontrato oggi due dei ragazzi aggrediti venerdì scorso sulla spiaggia di Pane e Pomodoro. L’episodio di violenza è scaturito dopo che i giovani avevano richiamato un gruppo di coetanei a non gettare rifiuti in mare, un gesto di civismo che si è trasformato in un incubo.

Leccese ha espresso profonda indignazione per l’accaduto, sottolineando come l’episodio dimostri che “c’è chi fa ancora fatica a comprendere che la società civile è cambiata, è molto più responsabile e attenta al bene comune, e che lo spazio urbano non è appannaggio di pochi, ma rappresenta un’opportunità per tutte e tutti coloro che rispettano il prossimo e le regole della convivenza democratica.”

L’aggressione è avvenuta in uno dei luoghi simbolo di aggregazione giovanile e inclusione della città, proprio mentre le vittime stavano celebrando una laurea. Il Sindaco ha dichiarato di essere stato turbato “da padre e da sindaco” per l’episodio, che ha interrotto un momento di gioia con un atto di violenza scaturito dal semplice esercizio di un diritto di cittadinanza, quello di tutelare l’ambiente.

Leccese ha concluso il suo intervento esprimendo l’augurio che le indagini in corso possano fare luce rapidamente sull’accaduto e portare all’individuazione dei responsabili. Ha inoltre rivolto un ringraziamento pubblico alle giovani vittime per il loro impegno civile e un appello alla comunità giovanile a continuare a vivere e frequentare le spiagge baresi serenamente.

“Non sarà un gruppo di balordi a cambiare lo spirito della nostra bellissima città. Il Comune è al vostro fianco e sarà nostro compito rafforzarne la sicurezza e il presidio,” ha assicurato il Sindaco.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author