Bari, il San Nicola si prepara a ospitare l’ennesima festa promozione degli avversari

Cagliari 2022/2023, Parma 2023/2024 e Pisa 2024/2025. E’ vero che San Nicola è amante dei forestieri, ma quello che potrebbero vivere i tifosi del Bari fra poche ore è qualcosa di paradossale.

Dopo il gol di Pavoletti che ha spento le speranze di Serie A del Bari facendo vivere uno dei drammi sportivi più grandi degli ultimi anni ai tifosi biancorossi e l’1-1 con il Parma che ha fatto scattare la festa gialloblù e ha regalato al Bari speranze di evitare la retrocessione diretta, domani toccherà al Pisa preparare la festa per la promozione in Serie A che manca da 34 anni.

Sono attesi 1290 i tifosi nerazzurri al San Nicola, con un maxi schermo che sarà allestito anche all’Arena Garibaldi per permettere a chi non potrà essere in Puglia di godere delle immagini. Il Pisa sarebbe promosso in A con un punto, ma anche perdendo qualora lo Spezia non riuscisse a vincere sul campo della Reggiana.

Al Bari, reduce da due sconfitte consecutive, il compito di provare a rovinare la festa della squadra di Filippo Inzaghi e di continuare ad alimentare speranze playoff. Non ci sarà Favilli, appiedato dal giudice sportivo, ma Longo potrebbe tornare alle due punte con Bonfanti al fianco di Lasagna. In difesa soliti ballottaggi con Obaretin che insidia Pucino mentre Maita dovrebbe tornare titolare a discapito di Lella. Fischio d’inizio alle ore 15, seguiremo la gara nel corso di Tribuna Centrale.

