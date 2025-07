Bari, il ‘ritorno’ di Michele Anaclerio: sarà l’allenatore della Primavera

SSC Bari comunica che Michele Anaclerio sarà il nuovo allenatore della Primavera biancorossa. Nativo di Bari, classe ’82, ha vestito la maglia biancorossa 71 volte tra Serie A e Serie B; nella scorsa stagione ha guidato la Poliminia Calcio.

«Sono felicissimo, il Bari per me è una questione di famiglia, di fede. Sicuramente ho reso felice la mia famiglia. Grazie alla Società che ha deciso di darmi questa opportunità, non vedo l’ora di trasmettere ai miei ragazzi il senso di appartenenza e la mia baresità. I ragazzi devono essere orgogliosi di giocare per questo grande Club, difendere questa maglia e onorare la nostra tifoseria. Devono puntare in alto, devono inseguire il sogno di arrivare in prima squadra».