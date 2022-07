BARI – Prosegue il ricordo della strage di via dell’Arca a Bari. Il 28 luglio 1943 è una data che rimane ancora viva nella storia e soprattutto del capoluogo pugliese. Nel pomeriggio le celebrazioni si sono spostate su piazza Umberto, alla presenza tra i vari del sindaco Decaro e del prefetto Bellomo: ricordati in particolare i nomi delle vittime, posti anche dei fiori come gesto simbolico e di solidarietà. Ricordare e non dimenticate quel che è stato per un futuro consapevole.