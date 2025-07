Bari, il quartiere Libertà riscopre il Nautico

BARI – Un ambizioso progetto di recupero architettonico e funzionale, finalizzato alla realizzazione di una residenza universitaria che offrirà 80 nuovi posti letto in favore degli studenti. L’Istituto Nautico, in via Abate Gimma, nel cuore del quartiere Libertà di Bari, si apre per una due giorni alla città con l’appuntamento “Il Libertà riscopre il nautico” a cura dell’Adisu Puglia, l’Agenzia per il diritto allo studio universitario, in collaborazione con la Regione Puglia. Lo stabile è stato restituito alla città dopo un importante intervento di riqualificazione. L’ex Istituto è simbolo dell’identità marinara della città ed è rimasto a lungo chiuso e abbandonato. Poi, la legge sull’edilizia universitaria ha fatto in modo che la struttura fosse recuperata e adibita a residenza per studenti. L’edificio fu costruito nel 1916 come “Casa di salute e abitazione”. Nel 1930 il Comune ne ottenne la gestione, trasformando nell’Istituto Nautico “Caracciolo”. Nel 2016, l’Adisu Puglia ottiene in comodato trentennale l’edificio e ne avvia la riqualificazione in una residenza universitaria, restituendo alla comunità uno spazio educativo e sociale.

