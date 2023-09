Bari: il punto alla chiusura del mercato

IL MERCATO DEL BARI

ACQUISTI: Brenno, p (Gremio); Farroni, p (Vis Pesaro); Frabotta, d (Juventus); Acampora, c (Benevento); Astrologo, c (Vis Pesaro); Edjouma, c (Steaua Bucarest); Faggi, c (svincolato); Koutsoupias, c (Benevento); Scafetta, c (svincolato); Achik, a (Audace Cerignola); Aramu, a (Genoa); Diaw, a (Monza); Menez, a (svincolato); Nasti, a (Milan); Sibilli, a (Pisa).

CESSIONI: Caprile, p (Napoli); Frattali, p (Frosinone); Polverino, p (Vis Pesaro); Mane, d (Recanatese); Perrotta, d (Padova); D’Errico, c (Crotone); Rossetti, c (Vis Pesaro); Scafetta, c (Messina); Cheddira, a (Napoli)

