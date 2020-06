Condividi

Il Policlinico di Bari è da 25 giorni covid free. Per questo la direzione ha deciso di rimuovere la targa dal padiglione Asclepios, da inizio marzo dedicato esclusivamente alla cura del coronavirus. Tre mesi duri ma che hanno lasciato il segno in chi, in quei reparti, ha lavorato giorno e notte.