Bari, il PD attacca Bellomo: “Getta fango per paura di perdere”

Si accende lo scontro politico in Puglia. I deputati del Partito Democratico Marco Lacarra e Ubaldo Pagano attaccano frontalmente l’onorevole Davide Bellomo, accusandolo di condurre una campagna di denigrazione per paura di una nuova sconfitta elettorale.

“Di solito la paura fa dire cose stupide, e infatti la paura di perdere ancora una volta spinge Bellomo a dichiarazioni inaudite”, affermano i due esponenti dem. “Comprendiamo la sua frustrazione: da vent’anni è solo una comparsa nelle elezioni locali. Ma questo non giustifica la continua macchina del fango contro gli avversari”.

Secondo Lacarra e Pagano, Bellomo avrebbe prima cercato di screditare il centrosinistra in occasione delle elezioni comunali di Bari, perse dal centrodestra, e ora starebbe puntando su Antonio Decaro in vista delle regionali. “Inventano un’accusa al giorno perché non hanno altri strumenti per vincere democraticamente. Ma saranno i pugliesi, col loro voto, a smascherare queste calunnie”.

Il dibattito politico in Puglia si infiamma, con le prossime regionali già all’orizzonte.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author