Bari, il Municipio III premia i suoi studenti

BARI – Hanno frequentato le scuole medie del quartiere i dieci ragazzi che laureati in varie discipline e che hanno ricevuto un riconoscimento dal Municipio III proprio per essersi distinti nel corso del loro percorso accademico. Il premio rappresenta esempi di legalità, professionalità e impegno da prendere come riferimento per tutti i giovani del Municipio III che hanno dato la prova che è possibile studiare, formarsi, acquisire competenze anche partendo dalle periferie

