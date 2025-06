Bari: il Municipio 2 riacquista la sua sede fisica

“Da mo’vale! Il Municipio 2 da oggi è anche fisicamente,aperto !” Con queste parole, la Presidente del Municipio 2 Alessandra Lopez ha annunciato in un post su facebook che la sede municipale dell’ex scuola Carlo del Prete ha finalmente ripreso a pieno regime l’erogazione di tutte le sue attività e servizi.

Come promesso durante il Tavolo Tecnico con l’amministrazione centrale tenutosi lunedì 12 maggio, la riapertura garantisce il pieno rispetto dei diritti di cittadini, dipendenti e amministratori.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto a tutti i consiglieri per il grande impegno dimostrato anche in condizioni difficili, ai dipendenti e al personale amministrativo, ai servizi sociali municipali e al Direttore U. Ravallese per il loro prezioso lavoro.

Il Municipio 2 dal 26 maggio è pienamente operativo per servire la comunità.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author