Bari, il mondo del teatro piange il regista Nicola Valenzano

BARI – “La notizia della scomparsa di Nicola Valenzano, al quale mi legava una sincera amicizia, mi colpisce profondamente. Sapevo che di recente aveva avuto un problema di salute ma speravo davvero che l’avrebbe superato”. Lo afferma in una nota il sindaco di Bari, Vito Leccese, commentando la morte dell’attore e regista Nicola Valenzano, scomparso oggi a 63 anni.

“Nicola – ricorda – è stato un regista eclettico, un attore versatile, un vero maestro per molti giovani e un operatore culturale a tutto tondo, legatissimo alla sua città. Da uomo curioso e vitale qual è stato, ha viaggiato a lungo incontrando compagni di strada e di arte in ogni luogo, maturando un forte legame specie con i Paesi del Medio Oriente, per i quali ha sempre auspicato un processo di pace. Nell’arco della sua lunga carriera, iniziata da danzatore, ha testimoniato un’idea politica dell’arte come luogo di ricerca, di espressione libera e di dialogo, dove costruire l’incontro e la pace”.

“Il suo teatro, nel cuore di Bari vecchia – prosegue Leccese – è stato spazio di vita e di creatività e questo legame speciale con la città vecchia e i suoi abitanti è stato uno dei motivi che lo ha spinto, a più riprese, ad assumere la direzione artistica del Corteo storico di San Nicola (l’ultima volta nel 2024), l’evento che più di ogni altro racchiude la nostra comune identità, un ruolo che ha sempre interpretato con il massimo rispetto per la verità storica e per la sensibilità dei baresi”.

“La sua scomparsa prematura ci addolora. Ci mancheranno il suo sguardo, la sua intelligenza, il suo sorriso, la sua ironia. Ai suoi familiari – conclude – ai suoi amici, ai suoi allievi giunga l’abbraccio mio personale e dell’intera città di Bari”.

