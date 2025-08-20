Bari, il messaggio dei tifosi a Protti: “Igor, Bari ti ama!”

Il legame tra Bari e Igor Protti è inscindibile, come dimostra l’affetto dimostrato dai tifosi biancorossi all’ex attaccante in questi giorni. Dopo la diagnosi della malattia, non sono mancati i messaggi di affetto nei confronti di uno dei bomber più prolifici del calcio italiano. Attraverso un cartellone apparso a Modugno, CasaBari ha voluto rimarcare questo legame con un significativo “Igor, Bari ti ama!”. Un messaggio di vicinanza e di stima nei confronti di Igor Protti che attesta l’amore tra l’ex attaccante e la piazza biancorossa.
