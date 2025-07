Bari, il mercato vive una fase di stallo: priorità alle uscite

Adesso la priorità è quella di sfoltire la rosa. Prima le uscite, poi tutto il resto per il Bari che completa oggi la prima settimana trascorsa ai piedi dell’Appennino abruzzese, in quel di Roccaraso, sede del ritiro pre campionato. Dopo un avvio di sessione estiva piuttosto scoppiettante, con nove colpi in entrata e due rinnovi di contratto ufficializzati entro la metà di luglio, il mercato in casa biancorossa in queste ore vive una fase di stallo prolungato. Magalini e Di Cesare continuano a lavorare in modo fitto per individuare i rinforzi adatti a completare la rosa che dovrà affrontare la stagione che verrà, ma sono consapevoli che per procedere in questo senso hanno prima necessità di vendere.

Occhi, dunque, puntati sui tanti profili attualmente presenti in ritiro ma destinati a trovare una nuova sistemazione. Tanto, in quest’ottica, ruota attorno a Mehdi Dorval, il pezzo pregiato del mercato del club pugliese: per lui di recente si sarebbe mossa una società russa, ma non si registra ancora nulla di troppo concreto. Il suo futuro, però, non dovrebbe essere in riva all’Adriatico, così come quello di Karlo Lulic, probabilmente l’uomo più vicino a salutare il gruppo di Caserta: lo vuole il Casarano che ha già un accordo di massima con il calciatore e che ora sta cercando un’intesa con il Bari.

Nonostante l’ottimo impatto avuto durante la prima amichevole contro il Castel di Sangro, poi, dovrebbe dire addio ai colori biancorossi anche Giacomo Manzari, cercato dal nuovo Brescia in C ma anche dalla Carrarese, realtà nella quale ha giocato in prestito nella seconda parte della scorsa stagione. Punto interrogativo anche sul destino dei due veterani Ahmad Benali e Francesco Vicari: il primo non è incedibile, tanto che domenica è partito dalla panchina, mentre il secondo, reduce da un’annata abbastanza complicata, potrebbe cambiare aria di fronte a una buona offerta che però al momento non è arrivata. Allo stato attuale delle cose entrambi fanno parte del progetto e sono inseriti nelle rotazioni di Caserta, ma occhio alle possibili evoluzioni delle prossime settimane.

