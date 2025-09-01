Bari, il mercato in entrata si chiude col ritorno di Maggiore

SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giulio Maggiore (Genova, 12.03.98) che torna al San Nicola dopo aver vestito il biancorosso nella seconda parte della scorsa stagione (13 presenze, 3 gol). Per lui contratto fino al giugno ’28.

Nativo di Genova, ma cresciuto alla Spezia, Maggiore, salvo una breve parentesi nel settore giovanile del Milan, fa tutta la trafila delle giovanili del club spezzino con cui fa il suo esordio tra i professionisti, in B, a 18 anni. Con i bianconeri gioca 188 partite (18 gol e 14 assist), veste la fascia da capitano e centra la prima, storica, promozione in Serie A dei liguri al termine della stagione ’19-’20. A 22 anni l’esordio in massima serie e il primo gol in A messo a segno contro il Milan. Nell’estate del ’22 passa a titolo definitivo alla Salernitana con cui gioca, tra A e B, 60 partite, segnando 4 reti. Ha vestito l’azzurro della Nazionale dall’U16 all’Under 21.

