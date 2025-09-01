1 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Bari, il mercato in entrata si chiude col ritorno di Maggiore

Domenico Brandonisio 1 Settembre 2025
centered image

SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giulio Maggiore (Genova, 12.03.98) che torna al San Nicola dopo aver vestito il biancorosso nella seconda parte della scorsa stagione (13 presenze, 3 gol). Per lui contratto fino al giugno ’28.

Nativo di Genova, ma cresciuto alla Spezia, Maggiore, salvo una breve parentesi nel settore giovanile del Milan, fa tutta la trafila delle giovanili del club spezzino con cui fa il suo esordio tra i professionisti, in B, a 18 anni. Con i bianconeri gioca 188 partite (18 gol e 14 assist), veste la fascia da capitano e centra la prima, storica, promozione in Serie A dei liguri al termine della stagione ’19-’20. A 22 anni l’esordio in massima serie e il primo gol in A messo a segno contro il Milan. Nell’estate del ’22 passa a titolo definitivo alla Salernitana con cui gioca, tra A e B, 60 partite, segnando 4 reti. Ha vestito l’azzurro della Nazionale dall’U16 all’Under 21.

About Author

Domenico Brandonisio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Eccellenza Basilicata, ecco la prima giornata del campionato

1 Settembre 2025 Roberto Chito

Monopoli, saluta Sylla: è del Foggia

1 Settembre 2025 Domenico Brandonisio

Foggia, dal Modena arrivano Oliva e Olivieri

1 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri

Team Altamura-Crotone, le pagelle: si salva solo Spina, male la difesa

1 Settembre 2025 Antonio Bellacicco

Lecce, ufficiale la cessione di Oudin al Catanzaro

1 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri

Casarano, sondaggio per Bellomo del Bari

1 Settembre 2025 Christian Cesario

potrebbe interessarti anche

Eccellenza Basilicata, ecco la prima giornata del campionato

1 Settembre 2025 Roberto Chito

Monopoli, saluta Sylla: è del Foggia

1 Settembre 2025 Domenico Brandonisio

Bari, il mercato in entrata si chiude col ritorno di Maggiore

1 Settembre 2025 Domenico Brandonisio

Foggia, dal Modena arrivano Oliva e Olivieri

1 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri