Bari, il lungomare come una libreria cielo aperto

BARI – Da Rula Jebreal a Mario Desiati, Luca Sofri, Luciano Canfora, Michela Ponzani e Andrea Piva. Sono solo alcuni degli ospiti che, dal 27 al 29 giugno, animeranno a Bari la quinta edizione di Lungomare di libri, l’iniziativa culturale organizzata dal Salone internazionale del libro di Torino. Il tema di quest’anno è ‘Liberazioni’, un omaggio all’ottantesimo anniversario della liberazione dal nazifascismo, ma anche alla liberazione dalle ingiustizie, dai soprusi e dai conflitti dei nostri giorni. Bari si trasformerà in una libreria a cielo aperto affacciata sul mare grazie alla presenza di 25 librerie e agli editori del territorio presenti lungo la muraglia della città vecchia e in luoghi simbolo della città. Sono più di 70 gli appuntamenti in programma, fra incontri, mostre, momenti di approfondimento, reading e attività per i più piccoli. Novità di quest’anno è la presenza di un editore ospite, si tratta di Voland, che porterà la sua storia e il suo catalogo. Per la prima volta ci sarà anche un incontro mattutino, il 28 giugno, ovvero la rassegna stampa del Post con il direttore editoriale Luca Sofri e il giornalista Luca Misculin.

