Bari, il liceo Di Cagno Abrescia ricorda Sofia Lorusso “consegnandole la pagella”

La 16enne scomparsa lo scorso 27 maggio in seguito a un incidente stradale. Sarà avviato un programma per le scuole dedicato alla sua memoria

Un gesto semplice, carico di dolore e amore. Il liceo scientifico sportivo “di Cagno Abrescia” ha voluto ricordare Sofia Lorusso, la 16enne tragicamente scomparsa in seguito a un incidente stradale, consegnandole simbolicamente la sua pagella e annunciando la nascita di un progetto di educazione stradale rivolto agli studenti baresi.

“Oggi abbiamo consegnato la pagella al nostro angelo. C’eravamo tutti e ci siamo stretti ai genitori della nostra Sofia”, si legge nel post condiviso dalla scuola sui social, accompagnato da un ringraziamento a Vito Lacoppola, assessore comunale alla scuola.

Il progetto in memoria di Sofia sarà avviato con il nuovo anno scolastico e coinvolgerà le scuole del territorio per sensibilizzare i giovani alla sicurezza stradale. Un’iniziativa nata dal dolore, ma che guarda al futuro e all’impegno civico.

Sofia Lorusso ha perso la vita nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 maggio, a seguito di un violento incidente avvenuto in via Tatarella. La giovane si trovava alla guida di una minicar che si è scontrata con una Volvo. L’impatto è stato devastante. Dopo ore trascorse in coma irreversibile nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Bari, la 16enne è deceduta nella tarda serata del 27 maggio.

Nell’incidente è rimasta ferita anche un’amica che viaggiava accanto a lei, sbalzata fuori dall’abitacolo e ricoverata con prognosi di trenta giorni.

