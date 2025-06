Bari, il kalima project porta gli scacchi a Palazzo di Città

BARI – Un’iniziativa che unisce sport, cultura e valorizzazione del territorio. Arriva nel cortile di Palazzo di Città la prima tappa di “Kalima Project – Chess Circuit: 1st Summer Edition”, una giornata interamente dedicata agli scacchi, aperta a giocatori di ogni età e livello e promossa dal Laboratorio Scacchistico Barese.

Il progetto prevede un circuito itinerante con dieci tappe estive, da giugno a settembre, ognuna delle quali ospiterà tre tornei distinti: Open ufficiale a variazione Elo Fide, torneo promozionale pensato per chi si avvicina al gioco, torneo Under 16 “Le Radici”, importante novità del circuito, aperto anche ai non tesserati per avvicinare i più giovani al mondo degli scacchi con premi e percorsi formativi dedicati.

Dopo la tappa a Palazzo di Città, sono previsti altri due appuntamenti a Bari: il 5 settembre nell’Opera Pia del Carmine a Bari Vecchia e il 20 settembre nella piazza del Municipio a Palese.

