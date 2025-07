Bari, il giovane Strambelli sulle orme del papà Nicola

La famiglia Strambelli torna al Bari. Questa volta si tratta di Anthony Strambelli, figlio di Nicola Strambelli, ex giocatore del club pugliese, che ha vestito la maglia biancorossa tra il 2006 e il 2007, con una parentesi nel 2010 in cui ha collezionato tre presenze in Serie A. Il giovane Anthony, dunque, cercherà di seguire le orme del padre a partire già dalla prossima stagione, entrando a far parte del settore giovanile del Bari.

