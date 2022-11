Bari, il futuro delle imprese nella tempesta della crisi

Condividi su...

Linkedin Whatsapp email

BARI – Una giornata di lavoro per fare il punto sulla difficile situazione che sono costrette a vivere le piccole e medie imprese del territorio a causa della crisi che spaventa investitori e risparmiatori. Il dibattito a più voci si terrà a Bari, numerosi e qualificati gli ospiti che attraverso il loro contributo forniranno indicazioni utili per tirarsi fuori dalle sabbie mobili a causa dei postumi della pandemia, delle tensioni geopolitiche, molte aziende sono strette nella morsa della crisi energetica con aumenti incontrollati e la conseguente inflazione dei tassi d’interesse. “Nel caos di una tempesta perfetta”, questo il tema del convegno, l’appuntamento è venerdì 18 novembre alle 9.30 a “Villa De Grecis”, cosa attendersi e come muoversi per gestire i rischi cogliendo le fisiologiche opportunità, perché oggi le imprese pensano a chiudere quando invece bisognerebbe fronteggiare la crisi.

L’evento è organizzato da A.M.U. Investments S.I.M. con il patrocinio del Comune di Bari, di Confindustria, dell’ Università degli studi di Bari “Aldo Moro”, della Borsa Italiana, dell’Ordine dei Commercialisti di Bari e dell’Anasf.

Tra gli interventi anche quello del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

Qui sotto la locandina del convegno e l’elenco dei relatori