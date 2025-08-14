Bari, il Ferragosto della Capitaneria di Porto

BARI – Oltre 800 donne e uomini del Corpo delle Capitanerie di porto, in servizio nei 29 Uffici marittimi dell’area di giurisdizione, impiegati nelle sale operative, in mare a bordo di 40 mezzi navali e di pattuglie a terra con l’ausilio di 30 mezzi terrestri dislocati giornalmente sul territorio regionale. Il tutto sui mille chilometri di costa della nostra regione.

La Direzione marittima della Puglia e della Basilicata Ionica, anche quest’anno, ha intensificato i controlli nella settimana di Ferragosto in mare e sulle spiagge, al fine rendere sicure le vacanze dei tanti turisti, bagnanti e diportisti che hanno scelto le spiagge e il mare pugliese quale meta per il loro soggiorno estivo.

Nella settimana di ferragosto l’assetto operativo della Direzione Marittima è stato potenziato anche per l’attività di vigilanza nei porti: sono previsti circa 60000 transiti, tra arrivi e partenze, nei porti di Bari, Monopoli, Brindisi e Manfredonia.

Da giugno, con l’operazione “Mare e laghi sicuri 2025”, sono stati effettuati 14000 controlli, comminate in totale 650 sanzioni amministrative per un totale di circa 230mila euro, 40 notizie di reato, il sequestro di aree demaniali e o attrezzature (sdraio, lettini, e ombrelloni) con conseguente restituzione alla libera fruizione di circa 8500 mq. di spiaggia e specchi acquei abusivamente occupati. Nove in tutto le persone deferite all’Autorità Giudiziaria in violazione delle disposizioni riguardanti la sicurezza della navigazione, il diporto nautico, la sicurezza balneare. Oltre 100 le attività search and rescue che hanno determinato l’impiego di articolati assetti aeronavali, soccorse 22 unità da diporto e 180 le persone salvate e assistite. Si registrano in ambito regionale circa 900 casi di malori in spiaggia di cui 150 solo nel territorio barese.

