26 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Bari, il comitato No Brt chiama il sindaco

Antonio Bucci 26 Agosto 2025
centered image

Bari – Sono stati ricevuti dal sindaco di Bari ma con la promessa di riaggiornarsi dopo la pausa estiva: dal comitato per il No al Brt del secondo municipio ribadiscono la preoccupazione, per la rivoluzione del trasporto pubblico annunciata da Palazzo di Città.

