Bari, il comitato No Brt chiama il sindaco

Bari – Sono stati ricevuti dal sindaco di Bari ma con la promessa di riaggiornarsi dopo la pausa estiva: dal comitato per il No al Brt del secondo municipio ribadiscono la preoccupazione, per la rivoluzione del trasporto pubblico annunciata da Palazzo di Città.
