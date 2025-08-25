Bari, i lavori di sostituzione pavimentazione centro storico

BARI – L’assessore alla Cura del territorio del Comune di Bari, Domenico Scaramuzzi, ha spiegato che si tratta di cantieri flessibili che intervengono anche in seguito alle segnalazioni dei cittadini Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Ilaria Delvino Giornalista Professionista See author's posts Continue Reading Previous Bari, entro aprile 2026 la nuova via ArgiroNext Bari, la raccolta differenziata porta a porta anche per negozianti potrebbe interessarti anche Bari, la raccolta differenziata porta a porta anche per negozianti 25 Agosto 2025 Ilaria Delvino Bari, entro aprile 2026 la nuova via Argiro 25 Agosto 2025 Ilaria Delvino Bari, per tanti cittadini riprendono le attività 25 Agosto 2025 Ilaria Delvino Bari, in arrivo nuovo bando per beni confiscati alla criminalità 25 Agosto 2025 Ilaria Delvino Bari, 30 e 31 agosto il Premio Nino Rota 25 Agosto 2025 Ilaria Delvino Abbandono rifiuti, Leccese incontra i sindaci della provincia 25 Agosto 2025 Ilaria Delvino
potrebbe interessarti anche
Bari, la raccolta differenziata porta a porta anche per negozianti
Bari, entro aprile 2026 la nuova via Argiro
Bari, per tanti cittadini riprendono le attività
Bari, in arrivo nuovo bando per beni confiscati alla criminalità
Bari, 30 e 31 agosto il Premio Nino Rota
Abbandono rifiuti, Leccese incontra i sindaci della provincia