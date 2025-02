Bari, i convocati di Longo: in 20 per la sfida al Mantova

Sono 20 i giocatori convocati dal tecnico Moreno Longo in vista della sfida che il Bari affronterà domani pomeriggio al Martelli contro il Mantova.

Bari, la lista dei convocati del tecnico Longo

Cinque i giocatori ai quali l’allenatore dei biancorossi deve fare a meno per il match contro i lombardi: Lella, Novakovich, Oliveri, Simic e Vicari che non prenderanno parte al match. Emergenza in difesa per Longo in vista del match di domani pomeriggio.

I convocati

Portieri: Radunovic, Pissardo, Marfella

Difensori: Mantovani, Tripaldelli, Pucino, Obaretin

Centrocampisti: Maita, Benali, Maiello, Maggiore, Favasuli, Dorval, Saco

Attaccanti: Bellomo, Bonfanti, Lasagna, Falletti, Pereiro, Favilli

