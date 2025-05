Bari, i 211 anni dei Cc attraverso le sue uniformi

BARI – Un percorso culturale che ripercorre l’evoluzione dell’abbigliamento e dei simboli della Benemerita, sintesi della tradizione e dell’impegno al servizio del Paese.

Fino al 5 giugno prossimo, giorno delle celebrazioni dei 211 anni dalla fondazione, la cattedrale di Bari ospita l’esposizione di uniformi storiche dell’Arma dei Carabinieri.

Ogni uniforme esposta è una testimonianza visibile dei cambiamenti storici e sociali che hanno contraddistinto la società, non solo dal punto di vista militare, ma anche culturale e simbolico. In esposizione anche alcune uniformi femminili foto di donne in servizio proprio per celebrare contestualmente i 25 anni dall’ingresso delle donne nell’Arma.

