Bari, i 208 anni della polizia penitenziaria

BARI – Sovraffollamento carceri, nuovi innesti e manutenzione degli istituti penitenziari. Questi – in sintesi – i temi al centro delle celebrazioni per i 208 anni della polizia penitenziaria che – come nelle altre regioni – si sono tenute a Bari nelle scorse ore. Secondo i dati dell’Amministrazione penitenziaria, in Puglia sono arrivati nuovi 190 innesti di personale di polizia provenienti dal 184esimo concorso nazionale. Nei prossimi mesi, però arriveranno nuovi ispettori, funzionari giuridico – pedagogico e nuovi agenti, il tutto con l’obiettivo di recuperare i ritardi e colmare i gap presenti negli istituti di pena del territorio regionale.

