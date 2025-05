Bari, Guerrero: “Vincere col Pisa bel segnale. Contestazioni? Fa parte del gioco”

Ha assistito alla sfida Bari-Pisa anche Miguel Guerrero. Così l’attaccante biancorossa parla dei biancorossi e del loro momento ai microfoni di Antennasud: “È bellissimo essere tornato a Bari, gli anni passano ma qui mi sento sempre a casa. La squadra ? Prima di oggi non l’avevo ancora vista giocare. Non me la sento di esprimere un giudizio completo. Però gare come quella di oggi contro il Pisa vanno vinte e il Bari è riuscito in questo. I playoff così possono essere raggiunti. Stadio vuoto? Fa male vedere il San Nicola così anche se le contestazioni fanno parte del calcio. Il segreto in questi casi è essere uniti, il gruppo deve essere tale dentro e fuori dal campo. Ai tifosi auguro di poter presto vivere momenti di soddisfazione”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author