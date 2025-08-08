Bari, grandi e piccini per riscoprire la tradizione della salsa

BARI – La tipica merenda estiva, Pane e pomodoro. La preparazione di formaggi vegani prodotti a partire da legumi e frutta secca proveniente dalla campagna pugliese. La pasta fresca con i tipici “minuicchi” da condire con salsa, rughetta selvatica e cacioricotta.

Ritrovare la ritualità di una tradizione di comunità andata persa in città. È questo lo spirito della Festa della Salsa, l’appuntamento che a Bari ha coinvolto grandi e piccini in cui tutti hanno potuto preparare la propria passata artigianale certificata biologica e gustare le tante preparazioni in cui il pomodoro la fa da “regina”.

Il tutto condito dal tipico streetfood locale, accompagnato da birra e vino bio, e musica sud-americana proprio “in salsa”

