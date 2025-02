Bari, giudice sportivo: un turno a Obaretin, multa al club

Il giudice sportivo di Serie B, Ines Pisano, ha inflitto tre giornate di squalifica a Ben Kone, centrocampista del Frosinone, espulso per aver colpito con un pugno un avversario.

Un turno di stop, invece, per Leonardo Candellone (Juve Stabia), Gian Luca Di Chiara (Frosinone), Gianluca Lapadula (Spezia) e Giacomo Quagliata (Catanzaro). Tra i diffidati, squalificati per una giornata anche Tommaso Barbieri e Michele Castagnetti (Cremonese), Matteo Brunori (Palermo), Alessandro Caporale (Cosenza), Manuel Cicconi (Carrarese), Ilario Monterisi (Frosinone), Edward Obaretin (Bari), Pio Riccio e Giuseppe Sibilli (Sampdoria).

Sul fronte disciplinare, il Cosenza è stato multato di 8.000 euro per il lancio di petardi e fumogeni da parte dei tifosi, il Bari di 4.000 euro e la Salernitana di 3.000 per episodi simili. Lo Spezia dovrà pagare 2.000 euro per aver ritardato di circa due minuti l’inizio della gara e altri 2.000 per cori irridenti contro l’arbitro.

