Bari, giovane accoltellato vicino al mare: indagini in corso

BARI – Un ragazzo di 20 anni, cittadino georgiano, è stato ferito al torace con un’arma da taglio nella serata di ieri nei pressi della spiaggia di Pane e Pomodoro, a Bari.

È stato il personale del Pronto soccorso del Policlinico a segnalare l’accaduto alla polizia, dopo che il giovane è arrivato in ospedale in evidente stato di choc e con ferite sanguinanti. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.

La dinamica dell’episodio resta ancora poco chiara. Gli investigatori della squadra mobile stanno cercando di ricostruire se si sia trattato di una rissa degenerata o di un’aggressione mirata. Il ragazzo verrà ascoltato nelle prossime ore per chiarire i fatti.

Nel frattempo, sono al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza installate nella zona.

